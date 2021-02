Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Consiliului Judetean Iasi, Costel Alexe, a declarat ca nu exista nici un motiv sa se suspende din functie, dupa ce DNA declansat urmarirea penala in cazul sau, precizand ca daca va fi trimis in judecata, isi va proba nevinovatia in fata instantei. Președintele Klaus Iohannis a declarat,…

- Polițiștii de la combaterea criminalitații organizate și procurorii D.I.I.C.O.T. din Timișoara au efectuat cinci percheziții domiciliare... The post Percheziții in Timiș in cazul unei grupari care a obținut peste 8 milioane de lei prin delapidare appeared first on Renasterea banateana .

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni seara ca inca nu a luat o decizie in ceea ce-l privește pe Costel Alexe, care este urmarit penal de DNA pentru infracțiuni de corupție, precizand ca partidul nu-i poate impune acestuia sa demisioneze deoarece a fost ales prin vot direct de catre cetațeni.…

- Fostul ministru al Mediului Costel Alexe s-a prezentat joi la DNA, pentru a-i fi adusa la cunostinta inceperea urmaririi penale pe numele lui pentru luare de mita si instigare la delapidare.

- Organizatia PNL Iasi a fost zguduita de vestea anchetarii fostului ministru al Mediului Costel Alexe, presedinte al CJ Iasi. Primarul Chirica, ales pe listele PNL Iasi, spune ca a aflat cu neplacuta suprindere despre dosarul in care este vehiculat numele lui Costel Alexe.

- Organizatia PNL Iasi a fost zguduita de vestea anchetarii fostului ministru al Mediului Costel Alexe, presedinte al CJ Iasi. Primarul Chirica, ales pe listele PNL Iasi, spune ca a aflat cu neplacuta suprindere despre dosarul in care este vehiculat numele lui Costel Alexe.

- Prima zi lucratoare din 2021 aduce și cea dintai demisie in randul inalților funcționari public. Prin intermediul unui mesaj postat pe Facebook, prefectul județului Buzau a anunțat ca va demisiona din funcție, motivul avand legatura cu schimbarea din funcție a guvernului care l-a numit. In postarea…

- Consilierii judeteni ai aliantei USR PLUS propun in premiera pentru CJ alocarea a 5 milioane de lei pentru bugetare participativa. „Toti iesenii pot hotari cum se cheltuie o parte din bugetul judetului prin depunerea si votarea proiectelor din comunitatea lor", se arata in prezentarea initiativei. „Consiliul…