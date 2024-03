Stiri pe aceeasi tema

- Este vorba despre ajutoarele care se calculeaza in raport cu indicatorul social de referința, care se va majora la 1 martie de la 598 la 660 de lei, in funcție de rata inflației pentru 2023 este de 10,4%, comunicata de INS.Printre cele mai importante drepturi care se acorda in funcție de ISR se afla…

- Astrologii au venit cu o serie de sfaturi pentru cei care vor sa iși impresioneze un potențial partener. Ce trebuie sa faci la primul date, in funcție de zodia din care face parte persoana placuta. Daca vei urma indicațiile de mai jos, nu vei da greș. Ii vei intra imediat la inima! Ce sa faci […] The…

- In funcție de traseul pe care il parcurgeți, calatoriile cu trenul pot fi o experiența placuta. Cu toate acestea, in Romania, intarzierile sunt destul de frecvente, insa exista o soluție prin care va puteți primi banii inapoi. Ce trebuie sa faci pentru a-ți primi banii inapoi daca intarzie trenul Calatorii…

- iOS 17.3 este disponibil de luni seara, 22 ianuarie, acesta aducand o functie menita sa ingreuneze efortul hotilor de a prelua controlul asupra dispozitivelor.Noua facilitate, numita Stolen Device Protection, incearca sa mentina securitatea datelor personale in cazul iPhone-urilor furate. In…

- O echipa de cercetatori brazilieni a incercat sa afle care au fost simptomele covid asupra unui grup eșantion de 702 pacienți, imparțiți in funcție de regimul alimentar.Astfel, au fost 424 de persoane omnivore și 278 de persoane predominant vegetariene. Acest grup a fost subdivizat in flexitarieni,…

- Depresia postpartum, detectata in principal la mame, este observata și la tați, fiind insa subestimata. In ambele cazuri, fluctuațiile hormonale reprezinta una dintre cauze. Conform Sante Publique France (SPF) aproape un tata din zece este afectat de depresia postpartum, comparativ cu o mama din…

- LegoIn ciuda faptului ca poate veți considera ca un barbat in toata firea nu se va mai bucura la un astfel de cadou, se pare ca aceștia prefera din ce in ce mai mult lego.Dat fiind faptul ca in comerț, in zilele noastre, exista nenumarate modele de lego, fie ca este vorba despre mașini, monumente, instrumente…

- Scorpionii sunt cei mai precauți investitori individuali, in timp ce Capricornii, in mod tradițional tenace, au cel mai mare apetit pentru risc, potrivit datelor platformei de tranzacționare și investiții eToro. eToro a segmentat toți utilizatorii sai la nivel global in funcție de zodie inainte de a-i…