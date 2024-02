Șeful Casei de Pensii dă vești importante pensionarilor - Se primesc bani mai mulți pe baza noului calcul Casa de Pensii a finalizat normele de aplicare pentru noua lege a pensiilor, care ar urma sa intre in vigoare din toamna. Orele suplimentare, primele in bani și cel de al 13-lea salariul vor fi luate in calcul la stabilirea pensiei. Autoritațile trebuie sa puna la punct și sistemul informatic pentru recalcularea tuturor pensiilor. Peste 95 la suta din dosarele celor aproape 5 milioane de pensionari au fost introduse pana acum in sistemul electronic. Cu o formula noua de calcul, autoritațile promit ca vor elimina toate diferențele care exista in prezent intre pensionari. Prin noua formula… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

