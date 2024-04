Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a vorbit despre recalcularea pensiilor și a precizat și cand vor primi pensionarii acasa deciziile de recalculare. Vești bune pentru pensionari, deoarece s-a aflat cand vor primi acasa deciziile de recalculare a pensiilor. Cea care a venit cu ultimele detalii…

- Anii de facultate și cei de master vor intra in calculul pensiei. Legea va intra in vigoare incepand cu data de 1 septembrie 2024. Romanii care au terminat o facultate sau studii de master pot primi mai mulți bani cand se pensioneaza. De acest beneficiu se pot bucura și cei care au facut armata sau…

- Pensii 2024 | Prin noua formula de calcul din legea pensiilor 2024, pensionarii primesc mai mulți bani. S-au finalizat normele de aplicare Pensii 2024 | Prin noua formula de calcul din legea pensiilor 2024, pensionarii primesc mai mulți bani. S-au finalizat normele de aplicare Autoritațile trebuie sa…

- Noua Lege a Pensiilor a dat mare bataie de cap, mai ales celor are trebuie sa puna in aplicare noile norme de calcul. Dar, odata cu publicarea normelor in Monitorul Oficial, conform președintelui CNAS, se vor da pensii aproape duble pentru acești romani in 2024.

- Casa de Pensii a finalizat normele de aplicare pentru noua lege a pensiilor, care ar urma sa intre in vigoare din toamna. Orele suplimentare, primele in bani și cel de al 13-lea salariul vor fi luate in calcul la stabilirea pensiei. Autoritațile trebuie sa puna la punct și sistemul informatic pentru…

- Horoscopul zilei de 15 februarie 2024 spune ca nativii din zodia Peștilor primesc o veste buna. Cei mai mulți nativi se bucura de multe reușite. Astrele sunt de partea zodiilor care vor sa vada o schimbare in viața lor. Nativii din zodiac au parte de o zi cu totul deosebita. Jupiter, planeta norocului…

- Noua Lege a pensiilor 2024 favorizeaza pensionarii care, oricum, aveau o pensie cel putin egala cu salariul mediu net pe Romania. Acesti oameni vor castiga cu 800 lei mai mult, ceea ce va da nastere unei noi categorii de romani cu putere mare de cumparare. Indexarea pensiilor cu 13,8% in ianuarie inseamna…

- Din toamna lui 2024, pensiile publice vor fi reglementate de o noua lege, care aduce mai multe modificari, unele dintre ele vizand perioadele asimilate stagiilor de cotizare. Sistemul de pensii publice din Romania este reglementat, incepand din acest an, printr-o noua lege, respectiv prin Legea 360/2023.…