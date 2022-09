Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general al ANPC, Paul Anghel a prezentat pe pagina sa de Facebook rezultatele unei cercetari care au aratat faptul ca 60 dintre debitori nu cunosc diferenta dintre o banca si o institutie financiara nebancara, numita si IFN.Paul Anghel a mentionat ca s a concluzionat faptul ca: 2 din 5 romani…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat marți, 13 septembrie, ca rolul pompierilor este esențial, mai ales in contextul in care sunt numeroase situații de urgența care necesita intervenții prompte.„Rolul dumneavoastra a crescut de la an la an, dobandind noi valențe. De la o instituție cu un rol principal…

- Seful administratiei pro-ruse din regiunea ucrainana Herson ar fi fost otravit de doi angajati, relateaza The New Voice of Ukraine. Potrivit presei ucrainene, administratia rusa ii suspecteaza pe menajera acestuia si pe bucatarul care i-a pregatit masa in ziua in care a inceput sa se simta rau. „La…

- Seful ANAF, Lucian Heius, a anuntat ca in luna iulie au fost descoperite 21,4 milioane de lei reprezentand diferente intre veniturile declarate si cele estimate, precizand ca cea mai mare diferenta a fost gasita la un contribuabil din Iasi, in valoare de 11,7 milioane de lei. Heius a declarat,…

- Fostul președinte al Angolei, Jose Eduardo dos Santos, decedat vineri in Spania, la Barcelona, a murit din „cauze naturale”, potrivit primelor rezultate ale autopsiei realizate la cererea uneia dintre fiicele sale, informeaza AFP. Rezultatele preliminare ale autopsiei atesta o „moarte naturala”, cu…

- Diferența de aproape 4 puncte dupa contestatiile la Evaluarea Naționala 2022 - este cazul unui elev dintr-o localitate din Prahova, care primise inițial nota 5.50 la Limba romana. Dupa recorectare, nota lui a urcat la 9.25. Rezultatele finale la Evaluarea Naționala 2022 au fost afișate joi, 30 iunie.

- Banca Reglementelor Internationale (BRI), cea mai veche institutie financiara internationala, a cerut ca dobanzile sa fie majorate "rapid si decisiv", pentru a preveni ca majorarea inflatiei sa fie si mai problematica, transmite Reuters, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi…