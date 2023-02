Stiri pe aceeasi tema

- Ștefan Gadola, acționarul de la CFR Cluj, a fost extrem de fericit dupa victoria cu Farul, scor 3-0. In direct la GSP Live, imediat dupa meci, Gadola a ținut sa iși felicite echipa, in special pe Dan Petrescu și debutantul Krasniqi. Jucatorul venit in aceasta iarna a marcat și a pasat decisiv la debut.…

- Fix in urma cu 3 ani, Dinamo il ceda pe Denis Ciobotariu la CFR Cluj pentru doar 150.000 de euro. Un fotbalist care la vremea respectiva era eligibil U21 și bifase toate reprezentativele pana la categoria lui de varsta. Fundașului i-a fost greu sa-l impresioneze pe Dan Petrescu și nu a putut sa se impuna…

- Dan Petrescu (55 de ani), antrenorul lui CFR Cluj, s-a declarat incantat de transferul fundașului central Bogdan Țiru (28 de ani), in ciuda slabiciunii din jocul acestuia, faptul ca incaseaza cartonașe galbene des. In plus, „Buruscul” a afirmat ca vrea ca Gabriel Debeljuh sa continue in vișiniu. CFR…

- Dupa ce a spus ca nu ar vrea sa mai joace la CFR Cluj, Gabriel Debeljuh, accidentat la ligamente din august, ar putea continua la formația lui Dan Petrescu. Cristi Balaj, președintele lui CFR Cluj, a dezvaluit ca a discutat atacantul croat de 26 de ani și ca i-a oferit acestuia un nou contract. CFR…

- CFR Cluj a inceput pregatirea, iar Dan Petrescu pune presiune pe conducatorii echipei inca din primele zile ale anului. Antrenorul ardelenilor le-a cerut ca lotul sa fie conturat cat mai rapid. Neluțu Varga este furios. Slavia Praga nu mai vrea sa-l cumpere pe ghanezul Yeboah. Dan Petrescu, discurs…

- Nelu Varga, patronul celor de la CFR Cluj, susține ca Dan Petrescu va ramane in Gruia pana in 2029! Infrangerea din ultimul meci al anului, 0-1 vs. Hermannstadt, nu i-a schimbat planurile lui Varga. El anunța ca s-a ințeles cu „Bursucul”, care ar mai trebui doar sa semneze noul angajament. Nelu Varga:…

- Dan Petrescu (54 de ani) crede ca Andrea Compagno (26 de ani) și Darius Olaru (24 de ani), fotbaliștii accidentați in FCSB - Chindia 2-0, vor juca in derby-ul cu CFR Cluj. FCSB - CFR Cluj, restanța din etapa a 9-a din Liga 1, se joaca joi, de la 20:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe…

- Dan Petrescu a reușit sa o califice pe CFR Cluj in „primavara europeana”, dupa ce ardelenii au invins-o pe Ballkani cu scorul de 1-0 in ultima etapa a grupelor UEFA Europa Conference League.