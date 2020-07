Șefii din Primăria Târgu Jiu, inclusiv primarul Romanescu, ies din izolare Mai mulți șefi din Primaria Targu Jiu ies din izolare și iși reiau de vineri activitatea in instituție. Este vorba de un lot de directori care au intrat in izolare, dupa ce unul dintre șefii din instituție, Alexandru Zaharia, șeful Edilitara Public, a fost depistat cu noul coronavirus. Alexandru Zaharia și soția acestuia se afla internați de peste o saptamana la Secția Boli Infecțioase din cadrul Spitalului Județean de Urgența din Targu Jiu. Directorul Edilitara Public, societate a Consiliului Local Targu Jiu, s-a infectat cu COVID-19 de la un șef din cadrul Aparegio Gorj, participant la o ședința… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Situația se complica la Primaria Targu Jiu, din cauza coronavirusului. Doi dintre edili se afla in prezent in izolare la domiciliu. La conducerea instituției a ramas viceprimarul Adrian Tudor, care coordoneaza activitatea Primariei Targu Jiu. Peste 15 persoane din primarie sunt in izolare, intre care…

- Primarul din Targu-Jiu, Marcel Romanescu, aflat in izolare la domiciliu dupa ce a intrat in contact in contact cu un salariat al Aparegio Gorj, infectat cu noul coronavirus, a anunțat aseara ca rezultatul testului COVID rapid este negativ. Marcel Romanescu a transmis un mesaj potrivit caruia a decis…

- Primarul din Targu Jiu, Marcel Romanescu, a intrat vineri in izolare la domiciliu, dupa ce la ultima ședința operativa a intrat in contact cu un salariat al Aparegio Gorj, confirmat cu noul coronavirus. Este vorba de un șef de serviciu. In total, doi angajați ai Aparegio Gorj au fost confirmați vineri…

- „Iar cel ungurean / Si cu ce-l vrancean / Mari, se vorbira, / Ei se sfatuira / Pe l-apus de soare / Ca sa mi-l omoare / Pe cel moldovan…” Asta ne spune „Miorița”. Realitatea e mai puțin poetica, dar pastreaza rima: baciul novacean n-a fost ucis de cel ungurean și de cel vrancean, ci de covidul din Wuhan!…

- Ministerul Culturii va declara 2021 Anul „Tudor Vladimirescu“. Se vor implini 200 de ani de la Revoluția condusa de Tudor Vladimirescu. Primarul din Targu Jiu, Marcel Romanescu, a declarat ca a purtat deja discuții in acest sens cu ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu. Pentru anul viitor, centrul manifestarilor…

- Un numar de 20 de salariați ai Spitalului Județea de Urgența din Targu Jiu se afla in izolare in acest moment. Este vorba de asistente medicale și cinci medici, de la Secția Chirurgie. Masura a fost luata de Direcția de Sanatate Publica Gorj, dupa ce trei angajate din Spitalul Județean de Urgența din…

- Spitalul COVID de la Targu-Carbunești trebuie sa imparta pacienții cu Spitalul Județean de Urgența de la Targu Jiu, intrucat nu are secție de Boli Infecțioase. Jumatate din cei 46 de pacienți cu COVID 19 sunt internați la Carbunești și restul la Secția Boli Infecțioase din cadrul Spitalului Județean…

- In numai trei zile, in centrele de carantina din Gorj au intrat peste 150 de persoane. Direcția de Sanatate Publica Gorj se așteapta in continuare ca in județ sa soseasca persoane din afara țarii. Potrivit procedurilor, acestea intra automat in carantina, desigur, daca sunt și depistate. Ultimele centre…