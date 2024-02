Prefectul județului Gorj, Iulian Popescu, a descoperit un focar de infecție in mijlocul municipiului Targu Jiu și a sesizat principalele instituții responsabile. El a remarcat o groapa de gunoi clandestina in centrul orașului și a criticat instituțiile conduse de primarul Marcel Romanescu, care ar fi trebuit sa previna astfel de situații. Popescu a solicitat urgent intervenția instituțiilor responsabile, printre care Garda de Mediu, DSP, DSV și Poliția Animalelor, pentru a lua masuri conform legislației in vigoare. Prefectul a subliniat ca aceasta situație este inacceptabila și reprezinta un focar…