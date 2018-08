Stiri pe aceeasi tema

- Tunisianul este suspectat ca a vrut sa comita un atentat cu 'bomba biologica' in Germania a fost arestata la randul sau pentru un presupus rol in pregatirea atacului, a anuntat marti justitia germana, potrivit AFP. Aceasta femeie germana de 42 de ani, prezentata sub numele de Yasmin H., a…

- O grupare inarmata a rapit sambata patru ingineri - trei libieni si un roman - din perimetrul Sharara, care face parte din campul petrolifer Murzuk, relateaza agentia de presa Xinhua, care citeaza o sursa...

- Politistii din Vaslui au demarat cautarile in cazul unui adolescent de 15 ani care a fost rapit, joi, de persoane necunoscute, se arata intr-un comunicat de presa al Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR). Potrivit sursei citate, baiatul a fost luat din autoturismului tatalui sau, dupa ce…

- Actrița Susan Sarandon a fost arestata in timpul unui protest anti-Trump. Ea a declarat ca a fost una dintre cele 600 de femei arestate dupa ce au participat la un protest neautorizat organizat in fața cladirii Senatului Statelor Unite, scrie BBC News. Poliția de la Washington a anunțat ca 575 de persoane…

- Arestata la Moscova sub suspiciunea de spionaj in favoarea Romaniei, Carina Țurcan nu iși recunoaște vina. Totusi, serviciile speciale ruse sustin ca directorul companiei de stat ”Inter RAO” din Rusia ar fi transmis informații secrete Serviciului de Informații Externe al Romaniei (SIE), anunta agenția…

- Doi frati romani au rapit o copila de 18 luni si au sechestrat-o, pentru a o obliga pe mama ei, tot romanca, sa se prostitueze, in Italia. Este calvarul prin care a trecut tanara, care, culmea, a fost santajata astfel chiar de iubitul ei. Poveste incepe in 2016, atunci cand femeia in varsta de 24 de…