Fotbalist răpit şi torturat în Kenya Dat disparut duminica, Brian Opiyo Olang'o, portarul echipei KCB FC din prima liga kenyana, a fost gasit in viata, ranit si abandonat intr-o padure. El se afla acum in convalescenta intr-un spital din Nairobi, relateaza presa din Kenya, potrivit news.ro. Surse apropiate jucatorului au confirmat ca Opiyo a fost descoperit abandonat in padurea Ngong dupa o experienta cutremuratoare. Conform relatarilor din presa, Opiyo a fost luat cu forta din zona Taj Mall de trei barbati neidentificati care l-au urcat intr-o masina, i-au confiscat telefonul si i-au golit contul bancar pe drum. Fratele… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

