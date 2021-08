Pe langa primele declarații venite, intr-o nota ironica, e drept, de la co-președintele Alianței pentru Unirea Romanilor in cazul care a facut sa vuiasca, vineri, presa din Romania, mai nou s-a aflat și o reacție – și o confirmare – pana la urma, a celor depistate, in cursul zilei precedente, in urma unei verificari la […] The post Șefa Senatului a reacționat: ”A fost depistat cu substante interzise asupra lui”! Ce se va intampla in cazul angajatului de la grupul AUR first appeared on Ziarul National .