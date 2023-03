Șefa Secției de Oncologie a Spitalului Județean Suceava, cercetata pentru luare de mita de la pacienți sau aparținatori, scapa de arestul preventiv. Curtea de Apel Suceava a admis contestația depusa de medicul oncolog și va inlocui masura privativa de libertate cu cea a controlului judiciar pentru o perioada de 60 de zile, scrie Monitorul de […] The post Șefa Secției de Oncologie a Spitatului din Suceava care a cerut mita pacienților cu cancer, scapa de arestul la domiciliu appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .