Stiri pe aceeasi tema

- Sefa guvernului finlandez Sanna Marin a fost testata negativ la testul antidrog pe care l-a efectuat pentru a “disipa suspiciunile”, a anuntat luni anturajul sau, dupa ce o inregistrare video in care ea aparea petrecand a suscitat un val de critici, informeaza AFP. Urina dnei Sanna Marin a fost testata…

- Sefa guvernului finlandez Sanna Marin a fost testata negativ la testul antidrog pe care l-a efectuat pentru a „disipa suspiciunile”, a anuntat luni anturajul sau, dupa ce o inregistrare video in care ea aparea petrecand a suscitat un val de critici, informeaza AFP. Urina dnei Sanna Marin a fost testata…

- Prim-ministrul finlandez a facut un test antidrog pentru a dovedi ca nu a consumat cocaina la petrecerea cu VIP-uri, in timp ce au aparut imagini cu ea in ipostaze indecente. Sanna Marin a declarat ca a facut un test antidrog in urma publicarii in aceasta saptamana a unui film care o arata petrecand…

- Sefa guvernului finlandez, Sanna Marin, a anuntat vineri ca a facut un test antidrog dupa publicarea in aceasta saptamana a unei inregistrari video in care poate fi vazuta petrecand impreuna cu prieteni, si a jurat ca niciodata nu a folosit droguri ilegale, relateaza Reuters. Sanna Marin, de 36 de ani,…

- Șefa guvernului finlandez, Sanna Marin, a declarat, vineri, ca a facut un test antidrog, in urma apariției clipului video in care apare dansand și distrandu-se exuberant alaturi de prieteni. Șefa guvernului finlandez s-a jurat ca nu a consumat niciodata droguri ilegale, relateaza Reuters.

- Sanna Marin, in varsta de 36 de ani, a preluat funcția de șef al guvernului de coaliție din Finlanda in urma cu 3 ani, devenind cel mai tanar premier care a condus țara. Și nu oricum. Se afla la conducere intr-un moment de criza ca urmare a razboiului declanșat de Rusia in Ucraina, razboi ce a determinat…

- ”Acesta este razboiul lui Putin. Si imi este greu sa inteleg acest fel de cereri”, a declarat cancelarul german Olaf Scholz joi, 11 august, ca reacție la solicitarile Ucrainei, Estoniei, Letoniei și Finlandei ca UE sa interzica vizele turistice pentru cetațenii ruși din cauza razboiului declanșat de…

- Guvernul a aprobat in sedinta de joi Ordonanta de Urgenta pentru completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.202/2008 privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale, prin care companiile din Romania controlate de entitati supuse sanctiunilor introduse impotriva Rusiei, pe fondul situatiei…