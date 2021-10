Stiri pe aceeasi tema

- Activitatile economice in zona euro continua sa se relanseze dupa criza pandemiei, dar ritmul de redresare pare sa incetineasca din cauza lipsei de materii prime si a cresterii preturilor la energie, afirma...

- Francois Villeroy de Galhau, membru in Consiliul guvernatorilor Bancii Centrale Europene, a declarat ca se asteapta ca rata inflatiei in zona euro sa creasca in urmatoarele luni dar sa scada sub 2% pana la finalul lui 2022, transmit Bloomberg si Reuters. Villeroy, care este si guvernatorul Bancii Centrale…

Francois Villeroy de Galhau, membru in Consiliul guvernatorilor Bancii Centrale Europene, a declarat ca se asteapta ca rata inflatiei in zona euro sa creasca in urmatoarele luni dar sa scada sub 2% pana la finalul lui 2022, transmit Bloomberg si Reuters preluat de agerpres. Villeroy, care este si…

- ​​Marți, Consiliul de administratie al Bancii Nationale a României a hotarât majorarea ratei dobânzii de politica monetara la nivelul de 1,50 la suta pe an, de la 1,25 la suta pe an, începând cu data de 6 octombrie 2021; majorarea ratei dobânzii pentru facilitatea…

- Numerosi factori care stau la baza recentei cresteri a inflatiei in zona euro au caracter temporar si se vor calma anul urmator, a declarat presedintele Bancii Centrale Europene, Christine Lagarde, intr-un interviu difuzat vineri de postul de televiziune CNBC, preluat de Reuters. Preturile…

- Constructorul auto japonez Toyota Motor Corp si-a redus vineri tinta anuala de productie cu 300.000 de vehicule, in conditiile in care diminuarea activitatii fabricilor sale care produc componente in Vietnam si Malaysia, din cauza COVID-19, s-a adaugat problemelor provocate de deficitul mondial de…

- Guvernatorul Bancii Naționale a Romaniei Mugur Isarescu a susținut luni, 9 august, o conferința de presa cu ocazia prezentarii raportului asupra inflației. Pentru a doua oara, BNR modifica semnificativ proiectia de inflatie din acest an și anunta ca anul 2021 s-ar putea inchieia cu o inflatie de 5,6%,…

- Actualul scenariu al Bancii Nationale a Romaniei evidentiaza o traiectorie mai inalta a ratei anuale prognozate a inflatiei pe parcursul urmatorilor doi ani, in conditiile in care aceasta a fost din nou revizuita considerabil in sens ascendent pe termen scurt si intr-o mai mica masura pe cel de-al…