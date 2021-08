Stiri pe aceeasi tema

- Datele referitoare la inflatia din SUA dau semne incipiente ca ar atinge nivelul maxim, pe masura ce perturbarile din lanturile de aprovizionale din economia americana se atenueaza. Indicele preturilor de consum a urcat luna trecuta cu 0,5%, dupa un avans de 0,9% in iulie, potrivit datelor publicate…

- Fondul Monetar Internațional a avertizat marți ca exista riscul ca inflația înregistrata în prezent în numeroase țari din lume sa nu fie doar tranzitorie, afirmând ca bancile centrale ar putea fi nevoite sa ia masuri preventive, relateaza CNBC.Subiectul este unul puternic…

- Restrictiile impuse de tarile europene in contextul cresterii incidentei infectarii cu virusul SARS-CoV-2 genereaza preocupari privind relansarea economiei zonei euro, afirma Christine Lagarde, presedintele Bancii Centrale Europene (BCE), anunța Mediafax. "Relansarea economiei zonei euro este…

- Presiunea pe cursul euro/leu a inceput sa se amplifice, urmare a nivelului crescut al aversiunii fața de risc, provocata de apariția al celui de al patrulea val al pandemiei, dar și a adancirii deficitului contului curent al balantei de plati, care a atins in primele cinci luni ale acestui an un nivel…

- Dupa doua ședințe calme, in care evoluția leului nu a fost influențata de inmulțirea ieșirilor de capital din piețele emergente, miercuri am asistat la o depreciere in linie a acestuia. Cursul euro a crescut de la 4,9278 la 4,9283 lei, nou record pentru moneda unica, intr-o ședința in care tranzacțiile…

- Brian Armstrong, CEO-ul Coinbase a spus ca a vorbit despre moneda digitala a bancii centrale a Chinei cu parlamentarii și șefii agențiilor federale, considerand ca este „o amenințare pentru statutul valutar de rezerva al SUA pe termen lung”. Inainte ca Rezerva Federala sa anunțe ca va lansa…

- Spațiul monedelor digitale ale bancilor centrale (CBDC) a fost inițiat de un grup divers de țari. In special, Banca Centrala Europeana(BCE) lanseaza dosarul valutar digital: a finalizat o consultare cu Parlamentul European și și-a facut cunoscute planurile de a incepe o investigație formala asupra…

- Comentariile oficialilor Fed din ultimele cateva saptamani sugereaza ca aspectul reducerii achizitiilor de active ar putea fi discutat de indata ce se va reuni Comitetul Federal al Pietelor Deschise, saptamana viitoare, iar Fed ar putea fi pe drumul cel bun pentru a incepe reducerile activelor mai tarziu…