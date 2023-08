Stiri pe aceeasi tema

- CONCURS… Inspectoratul General al Poliției Romane anunța organizarea unui nou concurs pentru ocuparea funcției de adjunct al șefului Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui, cu recrutare din sursa interna. Și asta dupa ce, in ultima zi a lunii martie, un astfel de concurs organizat de IGPR s-a terminat…

- SCHIMBARE… Ramasa vacanta dupa pensionarea comisarului șef Leonard Bibirig, funcția de șef al Serviciului Acțiuni Speciale (SAS) din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui este ocupata, incepand de marți 4 iulie, de inspectorul principal de poliție Sorin Ionuț Stavar, șeful Secției 6 Poliție…

- CONTROALE…Peste 145 de politisti din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui, sprijiniti de jandarmii Inspectoratului de Jandarmi Judetean Vaslui, au actionat duminica, 2 iulie, pe raza judetului Vaslui, pentru prevenirea savarsirii faptelor antisociale si mentinerea climatului de ordine si…

- PROCES VERBAL ANULAT… Un șofer din municipiul Vaslui a ciștigat in instanța un proces impotriva Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui, reușind sa demonstreze ca dispozitivele folosite pentru determinarea alcoolemiei pot da erori grave. La sfarșitul lunii septembrie, anul trecut, vasluianul Marius…

- REZULTATE BUNE… Peste 300 de politisti din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui, sprijiniti de jandarmii Inspectoratului de Jandarmi Judetean Vaslui, au actionat in week-end, pe raza judetului Vaslui, pentru prevenirea savarsirii faptelor antisociale si mentinerea climatului de ordine si…

- INSTRUIRE… Stagiul de pregatire profesionala a fost organizat pe parcursul a aproape doua saptamani la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui, in cadrul caruia polițiștii Biroului de Pregatire Porfesionala au desfașurat activitați in domeniul instrucției tragerii, cu 21 de polițiști incadrați…

- EXERCIȚIU… Pompierii militari au intervenit in sprijinul polițiștilor vasluieni, cu trei autospeciale de stingere cu apa și spuma, o ambulanța SMURD și echipaje specializate, pentru limitarea și lichidarea unui incendiu izbucnit in sediul Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui. La sosirea echipajelor…

- ACUZAȚII… Consumul de alcool in interiorul Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui pare sa devina o obișnuița in randul polițiștilor. Ne amintim de cazul fostului șef al “mascaților”, Grișa Mititelu, care in 2015 a fost pus sa sufle in fiola de șeful IPJ Vaslui, aparatul indicand o valoare de 0.16…