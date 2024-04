Operațiune “bliț” a polițiștilor vasluieni: în patru ore au dat peste 80 de amenzi CONTROL… Șoferii care marți dimineața au condus pe drumurile publice din județul Vaslui au ramas surprinși de numarul mare de filtre instituite de polițiști. Peste 70 de lucratori din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui au derulat activitați specifice pentru creșterea gradului de disciplina rutiera, in special pentru depistarea celor care conduc autoturisme sub influența […] Articolul Operațiune “bliț” a polițiștilor vasluieni: in patru ore au dat peste 80 de amenzi apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

