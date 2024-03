Stiri pe aceeasi tema

- Controale ample au avut loc in comuna Matasaru pe linia combaterii evaziunii fiscale si a incendierilor ilegale de deseuri, fiind aplicate 15 amenzi si indisponibilizate peste 100 de tone de deseuri feroase, informeaza, joi, IPJ Dambovita, potrivit Agerpres. "Peste 90 de politisti din cadrul Inspectoratului…

- In cursul zilei de 28 februarie, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dambovița, sprijiniți de luptatori de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale, efectueaza verificari, in comuna Matasaru, la 15 agenți economici cu domeniu de activitate in colectarea deșeurilor feroase si neferoase. …

- Astazi, 28.02.2024, Garda Naționala de Mediu, in colaborare cu Inspectoratul de Poliție Județean Dambovița, Brigada Speciala de Intervenție a Jandarmeriei și Inspectoratul de Jandarmi Județean Dambovița au desfașurat o acțiune inopinata de control pe raza comunei Matasaru și a orașului Gaești, jud.…

- *Ampla acțiune pentru combaterea evaziunii fiscale și a incendierilor ilegale de deșeurile* In aceasta dimineața, 28 februarie, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dambovița, sprijiniți de luptatori de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale, efectueaza verificari, in comuna Matasaru,…

- In aceasta dimineața, 28 februarie, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dambovița, sprijiniți de luptatori de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale, efectueaza verificari, in comuna Matasaru, la 15 agenți economici cu domeniu de activitate in colectarea deșeurilor feroase si neferoase.…

- Jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Dambovița au depistat pe o strada din localitatea Ghirdoveni, un barbat in varsta de 40 ani, care comercializa ilegal pește din portbagajul autoturismului. Jandarmii au confiscat cantitatea de 85 kg de pește, din speciile crap, caras și chefal,…

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dambovița au acționat in cadrul unei razii privind menținerea unui climat de ordine și siguranța publica, descurajarea faptelor antisociale și depistarea și sancționarea conducatorilor de autovehicule care nu respecta regulile de circulație pe…

- Tot județul Dambovița a fost luat la verificat de sute de polițiști care au aplicat peste 300 de sancțiuni contravenționale, au reținut 21 de permise și au retras 23 de certificate de inmatriculare. Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dambovița au acționat in cadrul unei razii…