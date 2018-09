Stiri pe aceeasi tema

- Un șef de serviciu din cadrul Finațelor Publice a fost ridicat in aceasta dupa-amiaza, de catre procurorii și polițiștii DNA Timișoara. Conform primelor informații, Lucica Golban, cea care era imputernicita sa conduca Serviciul Informații Fiscale din cadrul Finanțelor Publice Timiș, a primit 3.000 de…

- Polițiștii clujeni au reținut, pentru 24 de ore, un barbat care s-a urcat la volan beat, a cauzat un accident rutier și a fugit de la fața locului.”La data de 8 septembrie a.c., în jurul orei 11.45 pe strada Simion Bârnutiu din localitatea Floresti, a avut loc un…

- Barbatul care a fost retinut de DIICOT Timisoara dupa ce a cerut 200.000 de euro mita a fost denuntat de un cetatean german cercetat pentru trafic de droguri, spun anchetatorii. Barbatul retinut i-a promis germanului ca, in schimbul banilor, va interveni pe langa un procuror pentru a-i rezolva dosarul,…

- Inconștiența maxima pentru un barbat de 31 de ani, la Timișoara. El a fost prins de polițiști in timp ce conducea un autoturism pe strazile din oraș deși era baut. Mai mult, tanarul nu are permis de conducere pentru nicio categorie.

- A avut loc reconstituirea teribilului asasinat din noaptea de 12 spre 13 iunie, cand un barbat de 77 de ani a fost ucis de cei doi adolescenti. A fost plin de mascati in comuna Darova, din apropiere de Lugoj, inca de la primele ore ale diminetii. Anchetatorii au refacut pas cu pas evenimentele…

- In imaginile surprinse de camerele de supraveghere pot fi observați cei doi tineri care așteapta pe marginea drumului. La un moment dat, taximetristul ajunge la comanda și adolescenții urca in mașina. Anchetatorii povestesc ca barbatul in varsta de 77 de ani ar fi fost ucis atunci, in…

- Un medic specialist medicina interna din cadrul unui spital din Slobozia este acuzat de dare de mita, luare de mita si fals intelectual. Ofiterii DGA Ialomita au pus in executare joi doua mandate de perchezitie domiciliara, emise de judecatorul de drepturi si libertati din cadrul Tribunalului Ialomita.…