- Un membru USR Galati a depus, luni, o plangere penala pentru distrugere, dupa ce la intrarea in sediul filialei judetene a partidului, unde este si cabinetul parlamentar al deputatului USR Bogdan Rodeanu, au fost gasiti, in aceasta dimineata, saci si cutii cu gunoi menajer si deseuri reciclabile, iar…

- Sediul parlamentar al senatorului galațean Andrei Postica (USR-PLUS) a fost vandalizat in noaptea dinspre duminica spre luni, parlamentarul acuzand protestatarii care au manifestat pe strazi ca ar fi fost la originea evenimentului. Luni dimineața, accesul catre intrarea in sediul parlamentar din centrul…

- Vești proaste la final de saptamana, dupa ce noapte trecuta a fost spart sediul partidului Neamul Romanesc, de unde s-a furat cel mai de preț obiect al formațiunii politice. Poliția se afla la fața locului Potrivit primelor informații, poliția este acum la fața locului și face cercetari. Diana Șoșoaca…

- Federatia Sanitas a pichetat luni sediul Ministerului Finantelor pentru un buget mai mare la Sanatate, pentru investitii in spitalele publice, pentru salarizarea corecta a angajatilor din sanatate si asistenta sociala. Protestatarii au afisat pancarte pe care scria: ‘Daca sanatatea pica, pe toti ne-aveti…

- Zeci de persoane s-au adunat din nou, duminica, in fata Ministerului Sanatatii, in a doua zi de proteste, in urma incendiului de la Institutul "Matei Bals". Citește și: CTP il face PRAF pe Klaus Iohannis: 'Ești ridicol și jenant. E de-a dreptul grotesc!' La fata locului este si senatoarea…

- Sindicalistii Cartel Alfa picheteaza, marti, sediul Ministerului Finantelor, cerand ”un salariu minim decent” si ”pensii echitabile”. Protestul sindicalistilor va continua pana la finalul lunii februarie, Ministerul Finantelor urmand a mai fi pichetat in 2, 9 si 15 februarie. Sindicalistii…

- Opt persoane au fost arestate miercuri dupa ce susținatorii lui Trump au vandalizat sediul Partidului Democrat din Portland, Oregon, la cateva ore dupa investirea noului președinte al SUA Joe Biden, transmite digi24.ro.

