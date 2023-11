Marti va avea loc o sedinta comuna secreta a Camerei Deputatilor si Senatului consacrata evolutiilor recente si situatiei din Statul Israel., la solicitarea deputatului grupului minoritatilor nationale, Silviu Vexler. In cadrul sedintei, care are un caracter secret si la care presa nu va avea acces, va fi vizionat un film al Israel Defence Forces (IDF), […] The post Ședința secreta a Parlamentului Romaniei, pentru situația din Israel appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .