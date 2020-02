Stiri pe aceeasi tema

- ​Comitetul Executiv National al PSD se reuneste luni, printre subiectele de discutie fiind strategia pe care o vor urma social-democratii în ceea ce priveste învestirea noului Guvern Orban, precum si stabilirea datei Congresului.PSD va decide în sedinta CExN ce strategie va adopta…

- Social-democratii au decis ca Marcel Ciolacu sa sesizeze CCR privind un posibil conflict de natura constitutionala intre presedinte si Parlament, dupa ce Klaus Iohannis a decis sa ignore propunerea de premier din partea PSD - PRO Romania si l-a desemnat tot pe Ludovic Orban.

- Ludovic Orban și Klaus Iohannis au spus ca vor alegeri anticipate, iar PSD vrea sa ii lase in afara jocului! Marcel Ciolacu, liderul interimar al PSD, ii transmite lui Orban ca poate ajunge la anticipate daca demisioneaza.”Strategia PSD nu e de a bloca anticipatele. PNL și USR nu au majoritate.…

- Birourile permanente reunite ale Senatului si Camerei Deputatilor au decis, marti, organizarea unei sedinte solemne a Parlamentului, pe 2 decembrie, pentru celebrarea Zilei Nationale.Potrivit memorandumului intern aprobat de Bpr, vor sustine alocutiuni, de la tribuna Parlamentului, seful statului,…