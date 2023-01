SEDINTA EXTRAORDINARA LA CJ BUZAU - azi 06.01.2023, ora 10:00. Citeste aici Ordinea de zi!

Stiri pe aceeasi tema

- Ședința 23.12.2022 - Modificat in: 22 decembrie 2022 Categorie: Anunturi Publice,Ședințele Consiliului Județean Buzau Prin Dispoziția nr. 563 din 21.12.2022* Consiliul Județean Buzau este convocat in ședința extraordinara. Ședința va avea loc in va avea loc in data de 23 decembrie, ora 10:00. Ordinea…

- Prin dispoziția primarului interimar Bogdan-Ștefan Blidariu nr. 1669 din 16.12.2022, Consiliul Local al Municipiului Lugoj se convoaca in ședința extraordinara, pentru data de 20.12.2022, ora 14:00, in „sala de protocol” a Primariei Municipiului Lugoj. Proiectul ordinii de zi al ședinței extraordinare…

- Prin Dispoziția nr. 328/17.11.2022 Consiliul județean Buzau este convocat in sedința ordinara in data de 24.11.2022, ora 10:00 I.PROIECTE DE HOTARARE: Proiect de hotarare nr. 258/2022 pentru aprobarea rectificarii a X-a a bugetului propriu al județului Buzau pe anul 2022; Proiect de hotarare nr. 259/2022…

- Se convoaca Consiliul local al municipiului Constanta in sedinta extraordinara, cu convocare de indata, luni, 21.11.2022, ora 13.00 .Iata ordinea de zi:Proiectul ordinii de zi 1. Proiect de hotarare nr. 640 2022 pentru aprobarea depunerii proiectului ldquo;Infiintare centru integrat de colectare separata…

- Consilierii locali din Dej se vor intruni maine, 11 noiembrie, de la ora 13, intr-o ședința de indata. Ședința se va desfașura online. Pe ordinea de zi sunt urmatoarele proiecte de hotarare: Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și finanțarea multianuala pentru obiectivul…

- Consiliului Local Municipal Medgidia se reuneste in sedinta ordinara joi, 27 octombrie 2022, ora 16:30. Iata proiectul ordinii de zi I. PROIECTE DE HOTARARI: Proiect de hotarare nr. 217 2022 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Medgidia, judetul Constanta,…

- Prin Dispoziția nr. 299/20.10.2022 Consiliul județean Buzau este convocat in sedința ordinara in data de 27.10.2022, ora 10:00 I.PROIECTE DE HOTARARE: Proiect de hotarare nr. 234/2022 privind executia bugetului propriu al Judetului Buzau pe trimestrul III 2022 pe cele doua secțiuni Proiect de hotarare…

- Consilierii județeni sunt convocați sa participe joi, 27 octombrie, de la ora 13.00, la o ședința ordinara a Consiliului Județean Mureș. Potrivit convocatorului, document facut public pe pagina web a Consiliului Județean Mureș, www.cjmures.ro, ordinea de zi conține urmatoarele proiecte de hotarare:…