- Dupa negocierile din cadrul coaliției de guvernamant, au urmat cele dintre USR și PLUS. Useriștii vor avea prefecți in Timiș, Bacau, Maramureș, Suceava, Argeș, Galați, Braila, Gorj și Ialomița, iar cei de la PLUS in București, Tulcea, Vaslui, Buzau și Harghita. La funcțiile de subprefect, cei din…

- In ultimele 24 de ore, in Romania s-au intregistrat 1.504 cazuri de COVID-19, iar 50 de persoane au decedat. Peste 8.700 de romani sunt internați din cauza infecției cu SARS-CoV-2, iar 1.084 sunt in ATI. Pana luni, in Romania au fost confirmate 695.153 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus…

- Pana astazi, 18 ianuarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 695.153 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). SONDAJ: O treime din respondenți s-ar vaccina, dar 40% nu cred in vaccin in Romania 625.449 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca pana astazi, 17.271 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat. In intervalul 17.01.2021 (10:00) – 18.01.2021 (10:00) au fost raportate 50 de decese (28 barbați și 22 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in…

- Pana astazi, 18 ianuarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 695.153 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 625.449 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 1.509 cazuri noi…

- Pana astazi, 17.271 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat. In intervalul 17.01.2021 (10:00) – 18.01.2021 (10:00) au fost raportate 50 de decese (28 barbați și 22 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in spitalele din Argeș, Bacau, Bihor,…

- Potrivit rezultatelor finale de la alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020, PMP nu a intrat in Parlament pentru ca nu a trecut pragul electoral. Dupa centralizarea buletinelor de vot din toate cele 19.553 de secții, PMP a obținut 4,82% (284.501 de voturi) la Camera Deputaților și 4,93% (291.484…

