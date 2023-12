Securitatea poloneză interzice reactoarele modulare. Experimentele se vor face doar în România La nici o saptamana de la anunțul implementarii in Polonia a reactoarelor modulare nucleare, ABW – Agenția Naționala de Contrainformații și Securitate a acestei țari a emis un aviz negativ cu privire la amplasarea SMR-urilor experimentale pe teritoriul polonez. Astfel, Romania ramane singura țara in care autoritațile au decis sa utilizeze o tehnologie nucleara care […] The post Securitatea poloneza interzice reactoarele modulare. Experimentele se vor face doar in Romania first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

