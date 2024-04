Stiri pe aceeasi tema

- Oficialii Ministerului Energiei spun ca sustin proiectul reactoarelor modulare de mici dimensiuni in Romania, ca parte integranta din strategia de dezvoltare si consolidare energetica a Romaniei. Reactia vine dupa acuzatii potrivit carora reprezentantul ministerului s-a abtinut de la vot, miercuri,…

- ​Fuziunile și achizițiile (MandA) vor continua sa joace un rol esențial in atingerea obiectivelor strategice ale companiilor din sectorul energiei, utilitaților și resurselor (EUandR), respectiv de asigurare a aprovizionarii și a tranziției energetice atat la nivel global, cat și in Romania. Ca punct…

- Investiția in fotovoltaice este mult mai rentabila decat plasamentul in titlurile de stat, conform unei analize facute de Razvan Nicolescu, fost ministru al Energiei. In luna martie, statul a propus investitorilor doua facilitați de a-și plasa banii: titluri de stat Fidelis in euro, cu o dobanda anuala…

- „In ultimii ani, cred ca Romania a primit undeva la 12 miliarde de euro pentru infrastructura de transport, ceea ce este cel mai mult vreodata. Deci este o suma foarte mare. Imi place sa constat faptul ca Romania e in pline santiere. Noi le monitorizam pe cele care sunt finantate cu banii nostri”, a…

- Potrivit unui comunicat al ministerului de resort, transmis vineri AGERPRES, Comisia Europeana a aprobat Romaniei o schema a contractelor pentru diferenta in valoare de trei miliarde de euro pentru a sprijini instalatiile eoliene si solare fotovoltaice pe uscat in vederea stimularii tranzitiei catre…

- Președintele femeilor din AUR, Ramona Ioana Bruynseels, a declarat, referitor la parteneriatul strategic al Romaniei cu SUA ca „ne-am dat cu stangul in dreptul”. “Intai aș spune așa din pacate, foarte mulți oameni in Romania traiesc foarte rau in continuare. Avem peste 40% populație care se zbate…

- Președintele Consiliului Județean Vrancea, Catalin Toma, a murit sambata dimineața. El se afla internat la Institutul Matei Balș din București. Senatorul PNL s-a simțit mai rau in ultimele saptamani, insa parea ca și-a revenit, transmit reporterii locali. CJ Vrancea a confirmat decesul Catalin Toma…