- China și-a schimbat intr-o oarecare masura poziția de la inceputul razboiului și iși dorește pacea in Ucraina. ”China sprijina toate eforturile care duc spre o solutie pasnica la criza din Ucraina”, a declarat in cursul zilei de sambata la Adunarea Generala a ONU ministrul de externe al Chinei, Wang…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca, avand in vedere contextul actual, este „corect, rezonabil si asteptat” ca pensiile si salariile sa creasca, transmite Agerpres. „Atata vreme cat nu avem o previziune a bugetului pentru anul viitor, orice ar spune unul sau altul este o speculatie. Insa…

- Acest nou ajutor reprezinta a doua transa dintr-un pachet de maximum noua miliarde de euro acordati in 2022, propus pe 18 mai. ”Astazi (n.r. miercuri), Comisia propune o asistenta macrofinanciara suplimentara de 5 miliarde de euro pentru Ucraina”, a anuntat von der Lyen pe Twitter. Noul ajutor, sub…

- Presedintele Joe Biden a anuntat miercuri ca Statele Unite vor acorda Ucrainei un nou pachet de ajutoare militare, in valoare de aproape trei miliarde de dolari, informeaza Reuters, transmite AGERPRES . Liderul de la Casa Alba a precizat ca este vorba de „cea mai mare transa de asistenta de securitate…

- O prima etapa spre un proces pentru unii, o „persecutie politica” pentru altii: perchezitia spectaculoasa a casei lui Donald Trump de catre FBI a aruncat o noua lumina asupra fracturilor profunde ale Americii, intr-un moment in care fostul presedinte flirteaza vizibil cu o noua candidatura, comenteaza…

- Președintele american Biden a anunțat luni seara ca o drona americana l-a ucis pe Ayman al Zawahri, unul dintre teroriștii implicați in atacurile teroriste din 11 septembrie 2001, omul care a peluat conducerea Al Qaeda dupa moartea lui Osama bin Landen. „Acum s-a facut dreptate și acest lider terorist…