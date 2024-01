Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu violent a cuprins trei case noaptea trecuta, pe strada Oriav din Sectorul 3 al Capitalei. Pompierii au intervenit pana dimineața sa stinga flacarile, iar doua femei au fost duse la spital dupa ce au suferit un atac de panica, anunța Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti-Ilfov.„In…

- O strada din sectorul Buiucani al Capitalei a fost inundata de apa, dupa ce niște țevi s-au spart. Incidentul a avut loc aseara, 10 ianuarie, pe strada Paris, transmite Știri.md. „Iata Primaria municipiului Chișinau a organizat ghețuș pe strada Paris. Va așteptam cu saniuța dimineața”, a spus un internaut.…

- Platforma Ghișeul.ro este blocata pentru cetațenii Sectorului 1 al Capitalei, ceea ce face imposibila plata online a taxelor și impozitelor locale, atrage atenția George Tuța, președinte PNL Sector 1. Acesta solicita administrației Primariei de sector sa clarifice ce masuri a luat pentru remedierea…

- Clotilde Armand organizeaza un targ de Craciun intr-o cladire fara autorizație ISU, cu risc ridicat de incendiu. Sunt acuzații facute de consilierul local Dan Podaru (PNL), care a anunțat deja ca ii va face plangere penala primarului din Sectorul 1 al Capitalei.Este vorba despre targul de Craciun…

- Un tanar in varsta de 23 de ani a fost injunghiat in urma unui scandal intre mai multe persoane pe o strada din Sectorul 4 al Capitalei.Incidentul s-a produs luni seara, in jurul orei 19.00, cand Direcția Generala de Poliție a Municipiului București - Secția 15 a fost sesizata, prin apel 112, cu…

- Mai mulți locuitori din Sectorul 1 al Capitalei o acuza pe Clotilde Armand ca vrea sa faca lucrari de reabilitare pe strada Dumitru Zosima care nu are nevoie de reparatii.Oamenii au iesit in strada sa isi strige nemultumirea si au inceput sa stranga semnaturi pentru sistarea lucrarilor. Ba…

- Nr. 306 Oradea, 06.11.2023 BULETIN INFORMATIVIncendiu la o locuinta de pe strada Lucian Blaga din Oradea In dimineata zilei de luni, 6 noiembrie a.c., pompierii militari oradeni au actionat pentru localizarea si lichidarea unui incendiu izbucnit la o casa situata pe strada Lucian Blaga din municipiu.…

- Elena Lasconi, cap de lista USR la alegerile europarlamentare din 2024, a vorbit despre modelele sale politice. Elena Lasconi, cap de lista USR la alegerile europarlamentare din 2024, a vorbit, la Prima TV, despre modelele sale politice: Laura Codruta Kovesi, procurorul-sef european, si Maia Sandu,…