Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unor surse, prințesa Lia vrea sa plece cu fiul ei, Carol Ferdinand, din Romania insa faptul ca cel mic este minor, Prințesa Lia are nevoie fie de acordul tatalui, fie de custodia completa. Iar cum prima varianta e imposibila, momentan, deoarece Paul de Lambrino a fugit din Romania in urma condamnarii…

- Ce soluție s-a gasit in sectorul 1 al Capitalei pentru caldura la iarna. Primaria din acest sector a incheiat cu subsidiara din Romania a furnizorului britanic de soluții temporare de alimentare cu energie Aggreko doua contracte, atribuite prin achiziționare directa, de inchiriere și punere in funcțiune,…

- In luna aprilie a acestui an, lucratorii companiei Totul Verde. SA au demarat startul lucrarilor de plantare a plantelor de lavanda prin sectorul 4 al Capitalei. A fost o acțiune de real succes in urma careia s-au sadit peste 3.000 de puieți de lavanda pe spațiile verzi. Tocmai de aceea, zilele acestea…

- Mai mulți dezvoltatori imobiliari din Sectorul 1 al Capitalei au fost obligați sa plateasca taxa de protecție catre membrii unui grup infracțional organizat. In dosarul in care se ancheteaza aceste fapte au avut loc marți percheziții imbiliare, iar mai multe persoane au fost duse la audieri.

- “Firmele de arhitectura se asteapta, la fel ca marii constructori, sa creasca volumul de munca in urmatoarele 12 luni in contextul cererii mai mari inregistrate in anul 2021. Astfel, 70% dintre arhitecti estimeaza cresteri ale tarifelor pentru serviciile de arhitectura in anul 2022”, potrivit unui studiu…

- Deputatul Antonel Tanase a anunțat, luni, ca se retrage din grupul parlamentar al PNL si va activa ca parlamentar neafiliat, alaturi de ceilalți 11 membri de partid care au plecat pana acum. Antonel Tanase este și președinte al PNL din Sectorul 3 al Capitalei, informeaza Agerpres . „Sunt in Partidul…

- Sissoko Sidia, fost concurent la emisiunea Masterchef, a murit din cauza infectarii cu COVID-19.Acesta a fost gasit mort in locuința sa din Sectorul 3 al Capitalei, in aceasta dimineața.Sissoko Sidia, fostul concurent de la „Masterchef” a murit, fiind infectat cu noul coronavirus. Se pare ca acesta…

- Sectorul imobiliar a inregistrat, in primele noua luni ale anului, o creștere de 4% fața de aceeași perioada a anului trecut. Cele mai mari creșteri le-au inregistrat locuințele, atat cele vechi, cat și cele din ansamblurile rezidențiale noi, informeaza un raport al JLL Romania. Aste, prețurile locuințelor…