Stiri pe aceeasi tema

- Cum termenul de 17 iulie, data la care expira termeneul de recenzare este tot mai aproape, autoritațile fac eforturi pentru a crește procentul celor care se inregistreaza, undeva la 80%, in prezent, fiind deschise circa 700 de centre fixe in țara. Daca Bucureștiul este pe ultimul loc, cu un procent…

- Institutul National de Statistica (INS) a transmis, joi, ca a deschis primul punct fix pentru efectuarea recenzarii, la sediul central din Bulevardul Libertatii, nr. 16, sector 5. Centrul este deschis de luni pana duminica, intre orele 8:00 si 20:00 si se adreseaza tuturor persoanelor care doresc sa…

- Centrul de Comunicatii prin Satelit CHEIA, cel mai mare teleport din Europa Centrala si de Sud - Est, a fost certificat miercuri, de World Teleport Association (WTA), recunoastere care deschide perspective promitatoare de diversificare a serviciilor oferite de RADIOCOM pe piata de telecomunicatii…

- Primarul capitalei, Nicusor Dan, a anuntat, luni, ca in zilele urmatoare va fi demarata, prin ALPAB, realizarea studiului de fezabilitate pentru un proiect de amenajare a unui loc de joaca unic in Bucuresti, in zona de nord a parcului Regele Mihai I, pe amplasamentul numit „la Rampe”, valoarea totala…

- Fostul boxer si antrenor Costica Dafinoiu, medaliat cu bronz la Jocurile Olimpice de la Montreal din 1976, la categoria semigrea (81 kg), a decedat la varsta de 68 de ani, a anuntat, miercuri, Clubului Sportiv Municipal Braila. Dafinoiu a inceput sa boxeze la varsta de 15 ani, activand la sectia de…

- Primarul genereal Nicușor Dan a anunțat ca a semnat regulamentul aferent apelului de proiecte „Civitas 2.0. – Sport Școlar”, prin care unitațile de invațamant din Bucuești pot obține fonduri de pana la 20.000 de lei pentru activitați sportive in școli, in afara orelor de curs, pentruu elevii din clasele…

- Traficul la intersectia bulevardului Alexandru Obregia cu strada Turnu Magurele, pe sensul de mers catre soseaua Giurgiului, se va desfasura pe o singura banda, corespunzator marcata, de sambata, timp de o saptamana, urmare a lucrarilor la pasajul Europa Unita care se construieste in zona Metalurgiei.…

- Prin metode moderne, Corina Boțoroga, care preda in comuna Caianu din Cluj, le arata copiilor cum sa iși evalueze singuri activitatea de invațare, dar și cum sa fie mai buni cu colegii lor. Invațatoarea din comunitatea „Teach for Romania” publica și in Jurnalul sau de școala de pe Facebook detalii despre…