Stiri pe aceeasi tema

- Multe locuri de munca și puțini bani. Turismul și HoReCa se numara printre domeniile cu cele mai multe locuri de munca noi scoase in piața in aceasta perioada, in condițiile in care angajatorii, atat cei din Romania, cat și cei din strainatate, au inceput sa se pregateasca pentru varful de activitate…

- 70% dintre angajatii din HoReCa si turism castiga sub salariul mediu pe economie. 3.700 de lei este media neta lunara in turism si 3.800 in HoReCa. Turismul si HoReCa se numara printre domeniile cu cele mai multe joburi noi scoase in piata in aceasta perioada, in conditiile in care angajatorii, atat…

- Medicul rezident este impresionat de faptul ca, indiferent de experiența pe care o ai, primești renumerație, un lucru care nu se intampla in Romania. The post DIFERENȚE SEMNIFICATIVE Un medic roman din Irlanda dezvaluie detalii despre salariu first appeared on Informatia Zilei .

- O mare majoritate a profesorilor (71%) considera ca a face fața diferitelor niveluri de abilitați ale elevilor reprezinta o provocare și iși doresc cursuri de formare privind modul de abordare a nevoilor individuale ale elevilor, .... The post METODE DE PREDARE Elevii din invațamantul primar au niveluri…

- Fostul presedinte Ion Iliescu afirma ca inegalitatile ar trebui sa dea tonul agendei publice in Romania, punctand ca, desi la prima vedere conteaza doar inegalitatile economice, din acestea deriva cele sociale, economice, morale. The post DESPRE ALEGERI Ion Iliescu: alegatorii acorda doar voturi negative…

- Un numar de 3.404 persoane au suferit accidente de munca in primele 9 luni ale anului 2023, cu 6,7%... The post SERVICII CU RISCURI In care sectoare din Romania au suferit angajații cele mai multe accidente de munca? first appeared on Informatia Zilei .

- Sectorul IT, Energia, Comunicațiile, transporturile aeriene și industria tutunului au fost anul trecut domeniile in care angajații au caștigat cele mai mari salarii medii nete, arata date statistice.

- In urma cu cateva zile, Wall Street Journal a chestionat mai mulți economiști americani despre perspectivele economice pentru 2024. Concluzia a fost ca, deși economia SUA nu va intra in recesiune in 2024, vor exista industrii care vor resimți creșterea anemica drept o recesiune. Lucrurile nu stau foarte…