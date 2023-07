Stiri pe aceeasi tema

- Sectia de Diabetologie de la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Satu Mare si-a suspendat activitatea, din lipsa de medici, a transmis unitatea, luni, printr-un comunicat de presa, potrivit Agerpres. Deși unitatea a scos mai multe posturi la concurs, niciun candidat nu s-a prezentat.„In pofida eforturilor…

- Activitatea Sectiei de Neurologie de la Spitalul Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe a fost reorganizata, dupa ce cinci medici de specialitate au ales sa demisioneze si sa lucreze in mediul privat, iar prin urmare, incepand cu data de 1 iulie, o parte dintre urgente vor fi transferate la spitalele…

- Finantare de peste 100 de milioane de euro pentru un nou spital in municipiul Oradea, care va gazdui Sectii de Boli Infectioase. Contractul de finantare urmeaza sa fie semnat, saptamana viitoare. Anunțul a venit din partea ministrului Sanatații, Alexandru Rafila, aflat la Oradea, sambata. „Este o investitie…

- In prag de sarbatori, la Unitatea de Primiri Urgențe din Satu-Mare va lucra doar un medic. Motivul ar fi lipsa acuta de personal cu care se confrunta unitatea medicala. Confirmarea a venit și din partea spitalului, care transmite ca exista perioade peste zi in care la Urgente activeaza un singur medic,…

- Ambulatoriul de Specialitate din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Pitești (SJUP) va fi inchis vineri, 14 aprilie, și luni, 17 aprilie. Astfel, pacienții se vor putea prezenta la cabinete incepand de marți, 18 aprilie, cand va fi reluat programul de lucru obișnuit, in baza programarilor prealabile.…