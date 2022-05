Secretul fripturii de porc. De ce trebuie să o bagi la cuptor după ce ai fript-o Secretul fripturii de porc. De ce trebuie sa o bagi la cuptor dupa ce ai fript-o. Toata lumea iși dorește sa obțina o friptura de porc perfecta, insa sunt cațiva pași de care nimeni nu a mai auzit, cel puțin pana acum. Pentru o friptura de porc perfecta, in primul rand conteaza carnea. Friptura de porc se poate face din mușchi, din ceafa, cotlet sau orice parte a porcului alegi. Secretul fripturii de porc. De ce trebuie sa o bagi la cuptor dupa ce ai fript-o In ceea ce privește modul de preparare, in funcție de cata grasime are sau cum o prepari, fiecare tip de carne are timpi diferiți, insa procedura… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Carnea de miel este, cu siguranța, vedeta mesei festive de Paște. Fie ca se gasește in friptura, drob sau borș, romanii sunt mari fani ale preparatelor din carne de miel. Cum se prepara cea mai suculenta și gustoasa friptura de miel pentru cina de Paște. Secretul pentru a prepara cea mai gustoasa friptura…

- Pentru o friptura de miel aromata si suculenta, gospodinele trebuie sa respecte cateva reguli simple. O reteta cu care nu veti da gres este cea a regretatului gastronom Radu Anton Roman, aparuta in lucrarea „Bucate, vinuri si obiceiuri romanesti” (Editura Paideia).

- Atunci cand carnea este marinata capata un gust, o culoare și o aroma aparte.Carnea marinata absoarbe lichidul in care este pusa, iar dupa ce este gatita este mult mai suculenta. In plus, carnea va fi gata mult mai rapid.Ingrediente:Vin albUlei de maslineUsturoi (de preferat verde)MentaCimbruUn pic…

- Secretul celor mai bune pulpe de pui la gratar. Trucul folosit de celebrul bucatar englez Jamie Oliver. Pentru ca afara se incalzește vremea, un gratar in la final de saptamana, alaturi de familie și prieteni, poate fi o idee perfecta de petrecere a timpului liber intr-un mod cat se poate de placut.…

- Multe gospodine vor sa iși surprinda familia sau invitații din weekend cu ceva delicios și ușor de facut. De asemenea, ele se gandesc și la timpul scurt pe care vor sa il petreaca in bucatarie pentru ca doresc sa stea mai mult in preajma celor dragi. Cum poți sa faci cea mai buna prajitura in […] The…

- Nu ai nevoie de un gratar pentru a gati carnea perfecta, ea se face la fel de bine și la cuptor. Fie ca vorbim de porc, vita sau pasare, modul in care prepari aceasta carne și tehnica sunt cele mai valoroase. Adesea ele ies mai delicioase la cuptor, decat pe gratar, pentru ca iși pastreaza toate sucurile…

- Mușchiul de porc perfect gatit, roz și suculent, am putea spune ca este un lux. Un lux de care mulți dintre noi se pot bucura doar la restaurant. Friptura este o alegere costisitoare atat la restaurant, cat și atunci cand este gatita acasa. Lipsa cunoștințelor unui bucatar calificat care sa decida cand…

- Carnea pregatita deasupra carbunilor incinsi ne afuma cat zece pachete de tigari. Astfel, un nefumator, mare amator de gratar, devine fumator cronic, chiar daca nu are acest viciu.E greu sa renunțam la gustul micilor, de exemplu, dar avem o alternativa, mai putin nociva.