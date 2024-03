Pâinea care poate înlocui carnea se va produce la Galați: e hrănitoare ca o friptură Painea care poate inlocui carnea costa 7-8 lei, a fost inventata de romani si satura rapid. Invenția va ajunge curand și pe mesele pofticioșilor, conform Antena 3. Chiar daca arata, miroase și are gustul obișnuit, super-painea este mai sațioasa, ca și cum ai manca in același timp o friptura. Ceea ce o face cu totul speciala este extractul de proteine din carne. "Proteinele adaugate nu au nici miros, nici gust. Vom gasi proteine ca și cum am manca o bucata de carne alaturi de aceasta paine, echilibrandu-se nutrițional in proteine și ajungand la consumator", spune inventatorul ei, Petru… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

