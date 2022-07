Secretul celei mai gustoase salate de roșii. Așa va fi zemoasă și cu o aromă specială Experții in bucatarie au pus care este secretul celei mai gustoase salate de roșii. Doar așa salata ta va fi zemoasa și va beneficia de o aroma speciala. Așadar, ce trebuie sa faci pentru a manca o salata de roșii așa cum nu ai mai mancat niciodata, vezi in randurile de mai jos. Cum se […] The post Secretul celei mai gustoase salate de roșii. Așa va fi zemoasa și cu o aroma speciala appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

- Se pune pe farfuria de serviciu un strat de felii de rosii curatate de pielite, se presara cu branza alba faramata, un ardei gras taiat subtire, patrunjel, marar, 3 oua rascoapte taiate felii. Se amesteca intr o farfurie 3 linguri untdelemn bun cu o lingura de otet, sare si piper, se toarna peste salata…

