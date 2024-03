Delicioase sosuri in sosiere din plastic cu capac – oferta speciala de la Snick Ambalaje!

Stiri pe aceeasi tema

- Ambalajele de unica folosința folosite de cei din HoReCa pot, intr-o oarecare masura, sa influențeze experiența gastronomica a unui client. Dezamagit sau dimpotriva, impresionat de ceea ce primește, clientul revine cu feedback pozitiv. Eventual și cu alte comenzi, in mod repetat. La capitolul sosuri,…

- ​Jucatorul sarb Novak Djokovic s-a calificat in semifinale la Australian Open pentru a 11-a oara in cariera, iar anul 2024 poate fi unul al recordurilor doborate de liderul clasamentului ATP. Betano prezinta in continuare recordurile ce stau sa cada in fața lui Djokovic, dar și oferta speciala de pariere…

- Jucatorul sarb Novak Djokovic s-a calificat in semifinale la Australian Open pentru a 11-a oara in cariera, iar anul 2024 poate fi unul al recordurilor doborate de liderul clasamentului ATP. Betano prezinta in continuare recordurile ce stau sa cada in fața lui Djokovic, dar și oferta speciala de pariere…

- Condusul pe timp de iarna are farmecul sau, dar vine și cu provocari. Cu ajutorul echipamentelor originale și soluțiilor ingenioase de la Mercedes-Benz, te descurci cu ușurința in orice situație – fie ca ai nevoie sa transporți schiuri, cadouri de Craciun sau valize pentru intreaga familie. Afla mai…

- Val de scumpiri pentru romani, de la 1 ianuarie 2024. In doar cateva zile ne așteapta majorari de prețuri la alimente, carburanți, alimente, dar și pentru o serie de servicii. In 2024 vom plati mai mult, in primul rand, pentru alimente! Pentru produsele tradiționale, produsele BIO și pentru produsele…

- Din data de 30 noiembrie Romania are funcțional un sistem returnare al ambalajelor din plastic care pleaca de la ideea ca acestea au o valoare care poate fi recuperata de cumparatori. Sistemul de Garanție-Returnare presupune ca toți comercianții ar trebui sa primeasca ambalajele care poarta sigla SGR,…

- In urma cu puține zile s-a deschis Frizeria ST, dedicata in cea mai mare parte sportivilor. Acesta a fost inaugurata intr-un cadru select, intim și placut special creata pentru oamenii dedicați sportului. Frizeria ST, aflata pe Centrul Vechi (in apropierea sensului giratoriu) din Targoviște, se dovedește…

- Luna decembrie aduce prețuri mici la toate produsele aflate in incinta Complexului Cibela. Aceleași prețuri mici se practica și la inchirierea spațiilor pentru afacerea ta. Ai locații inchise cu sticla, calduroase și primești și loc de parcare. Complexul Comercial Cibela s-a modernizat, iar acum, spațiile…