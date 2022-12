Secretele României. Uriașii împietriți care ne păzesc țara (VIDEO) Toți romanii și nu numai ei știu despre Sfinxul din Bucegi și ce se spune despre el. Ca ar avea legatura cu civilizația dacilor și cu forme de energie care ar depași imaginația umana. Secretele Romaniei la acest capitol sunt insa departe la a se limita la atat. Mai exista, in afara de Sfinxul din Bucegi , și alte „chipuri”. Se spune despre cei ce „intruchipeaza” aceste chipuri ca ar fi sculpate de vant. Dar cel mai adesea se spune ca ei sunt uriașii impietriți care ne pazesc țara. In ce mod? Potrivit celor preocupați de paranormal, la nivel energetic acești uriași au grija sa capteze energiile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

