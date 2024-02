Stiri pe aceeasi tema

- Katerina Zelenykh, la categoria 65 de kilograme, și Alexandra Anghel, la 72 de kilograme, s-au calificat pentru finalele de maine in cadrul Campionatelor Europene de la București. Romania avea pana astazi doua medalii de bronz la Campionatele Europene care se desfașoara la Sala Polivalenta din Capitala,…

- Sase cetateni din Pakistan, toti suspecti ca ar fi implicati in cazul uciderii unui migrant din Afganistan, pe o strada din Timisoara, au fost ridicati de politisti dintr-un mall din Bucuresti. Cei sase au acte de sedere in Romania, potrivit news.ro. Politistii au identificat sase suspecti in…

- Senatoarea Diana Șoșoaca, cunoscuta pentru modul contondent in care iși susține opiniile, a facut o noua serie de afirmații controversate. Prezenta la manifestațiile de 24 ianuarie, Șoșoaca a propus ca Romania sa aiba o alta capitala.Șefa SOS Romania spune ca semnalul nu se da de la București!…

- Un nou ciclon polar a lovit Romania! A nins peste noapte in toate regiunile din țara, inclusiv in Capitala. Ninsoarea viscolita a paraliza traficul in mai multe județe din țara. Valul de aer polar care a ajuns in Romania are legatura cu furtuna Irene care a provocat haos in Europa. Meteorologii avertizeaza…

- Cu o medie neta de 5.000 de lei pe luna, angajații din Capitala au cele mai mari salarii din Romania, in timp ce in Caraș-Severin sunt cele mai mici. Cel mai bine platiți, in 2023, au fost IT-iștii, iar cele mai mici salarii s-au inregistrat in sectorul de beauty, noteaza Mediafax.In 2023, Romania a…

- Deși Clujul are cele mai mari chirii din țara și un cost al vieții destul de ridicat, județul nostru ocupa doar al treilea loc la nivel național atunci cand vorbim de salariile medii. In 2023, cele mai mari salarii au fost caștigate in Capitala iar cele mai mici in Caraș-Severin. La capitolul meserii,…

- Maramureșeanca Adina Kofa (Danci) a caștigat titlul de Miss Tourism of the Globe 2023, reprezentand Romania in competiția care a avut loc in China, la Shanghai, in data de 22 decembrie 2023. Originara din Borșa, Adina a cucerit locul 1 și marele premiu. Adina lucreaza in sistemul medical, face voluntariat…

- GreenWEEE, lider de piața in reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice in Romania, a finalizat a treia fabrica de reciclare a acestor tipuri de deșeuri. Cu o investiție de 75 de milioane de lei pentru achiziționarea celor mai avansate instalații de reciclare, compania, cu prezența…