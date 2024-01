Stiri pe aceeasi tema

- Șase asociații agricole europene au facut apel la Comisia Europeana sa controleze importul de produse agricole din Ucraina pe teritoriul Uniunii Europene, avertizand ca in caz contrar este pusa in pericol existența agriculturii și viitorul fermierilor in UE. Cele șase asociații ale fermierilor care…

- UPDATE Din pacate, femeia nu a raspuns manevrelor de resuscitare, fiind declarat decesul. Ora 10:45 Pentru o femeie fara adapost, gasita in stop cardio-respirator intr-un loc public, se fac manevre de resuscitare, la UPU Buzau, unde alți doi oameni ai strazii au fost aduși. ,,Pana la acest moment, la…

- Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Brasov a publicat lista vaccinurilor compensate pentru adulti, valabila de la 1 decembrie.In lista publicata, se gasesc date referitoare la procentul compensat al vaccinurilor precum cel pneumococic, meningococic, varicelic sau HPV, care este compensat 100% pentru…

- Cercetatorii de la LongeviQuest au investigat secretele longevitatii, stand de vorba cu peste 1.000 de persoane centenare si supercentenare din Japonia, America Latina si Statele Unite. Descoperirile lor ofera o perspectiva fascinanta asupra obiceiurilor comune ale acestor oameni care au trait peste…

- Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Brasov a publicat lista vaccinurilor compensate pentru adulti, valabila de la 1 decembrie. CAS Brasov a publicat lista vaccinurilor compensate , precizand totodata si procentul de reducere, dar si cine poate beneficia de gratuitate. Potrivit CAS Brasov , vaccinurile…

- Un autoturism Seat și un microbuz s-au ciocnit violent pe o șosea din Galați, la Independența, și trei oameni și-au pierdut viața in cumplitul accident in care autoturismul a fost efectiv rupt in doua. Jurnal de Vrancea a publicat detalii despre cele trei victime decedate, doua dintre ele fiind un tata…

- Accident grav duminica la Timișoara. Un barbat in varsta de 37 de ani a condus un autoturism pe strada Cerna dinspre strada doctor Aurel Podeanu iar la intersecția cu bld. 1 decembrie 1918, ar fi intrat in coliziune cu un autoturism, condus de un barbat in varsta de 28 de ani. In urma impactului, au…