- Secretarul general al NATO a declarat ca exista inca o șansa ca reticența Ankarei fața de aderarea Suediei la alianța sa fie depașita in timpul summitului, unde Erdogan va purta discuții fața in fața cu președintele american Joe Biden. “Nu avem nicio certitudine. Nu avem nicio garanție. Dar, bineințeles,…

- Campionul paralimpic la ciclism Eduard Novak a parasit, joi, functia de ministru al Sportului, minister desfiintat la rotativa guvernamentala si transformat in Agentia Nationala pentru Sport. Intr-un mesaj postat pe Facebook, el a spus ca doar timpul si istoria vor evolua rezultatele sale."Mi-am dedicat…

- Oamenii de stiinta au folosit inteligenta artificiala pentru a descoperi trei figuri pierdute in Liniile Nazca, in Peru, care au fost gravate in desert in urma cu 2.400 de ani. Sistemul de invatare profunda este de 21 de ori mai rapid decat al unui om in gasirea unor "geoglife" antice in fotografii…

- Arheologii din Pompei au descoperit doua schelete despre care cred ca sunt barbați care au murit cand un zid s-a prabușit peste ei in timpul cutremurelor puternice care au insoțit erupția Muntelui Vezuviu, noteaza Euronews.com. Scheletele au fost descoperite in situl de sapaturi cunoscut sub numele…

- Donald Trump, acuzat de viol de o fosta jurnalista americana in timpul unui proces civil la New YorkAutoarea americana E. Jean Carroll l-a acuzat pe fostul presedinte american Donald Trump ca a agresat-o la mijlocul anilor 1990, intr-o cabina de proba de la magazinul universal de lux din New York…

- Cantareata Taylor Swift le-a dat asigurari fanilor ca este bine dupa ce s-a taiat la mana in timpul unui spectacol la Houston in cadrul unui turneu in Statele Unite, relateaza marti dpa.Vedeta castigatoare a unor importante trofee in industria muzicala a dezvaluit ca s-a impiedicat si a cazut in…

- Clinica Saint-Louis din Ganges a avut o pana de curent in timpul vizitei președintelui Emmanule Macron in regiune, relateaza ziarul Midi-Libre. CGT Energies a reclamat doua pene de curent la aeroportul din Montpellier și intr-un colegiu din Herault. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Barbatul care a injunghiat-o pe fosta jucatoarea de tenis Monica Seles in timpul unui meci, la turneul de la Stuttgart, din 1993, a murit la varsta de 68 de ani, informeaza The Sun.Gunter Parche, fan infocat pana la obsesie al germanei Steffi Graf, a injunghiat-o pe Seles in timpul unui meci disputat…