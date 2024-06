Votare sub cerul liber la Dobrotești, Dolj VIDEO Reprezentanții PNL susțin ca in comuna Dobrotești, județul Dolj, s-a inregistrat o incalcare a regulilor procesului electoral. Reprezentanții partidelor PSD și AUR s-ar fi deplasat cu urna mobila la o persoana din comuna. Din filmarea pe care o atașam se vede cum unul dintre membrii secției de votare exercita votul in locul persoanei respective prin […] The post Votare sub cerul liber la Dobrotești, Dolj VIDEO appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

