Stiri pe aceeasi tema

- Gherman, nascut in 1933, s a prezentat hotarat si plin de simt civic la o sectie de vot din Constanta, azi, 09 iunie 2024. Acesta a venit dis de dimineata pentru a si exercita dreptul la vot. Cu o determinare remarcabila la varsta sa, acest cetatean a declarat: Merg sa votez, as vrea sa votez primul.…

- Primarul de Berchișești, Violeta Țaran, a anunțat ca unul dintre cele mai importante proiecte ale administrației publice locale a fost alimentarea cu apa curenta a comunei, care s-a desfașurat in doua etape. ”In prima faza, am realizat rețeaua de alimentare cu apa pe o lungime de zece kilometri, iar…

- Roiuri de albine se concentreaza in gurile de aerisire ale blocurilor din marile orașe. Periodic acestea le dau batai de cap și locuitorilor din Cluj. De obicei, roiurile se strang in gurile de aerisire ale blocurilor, administratorii suna la 112 și cer ajutor.„Cine trece prin Gheorgheni, pe Titulescu,…

- Monica Roman, presedintele Asociatiei de Proprietari Gloria, a declarat ca in blocul afectat de noua investitie sunt 26 de apartamente. Zidul de sustinere s a surpat, pe 18 martie, iar muncitorii au fugit din santier. In luna martie, zeci de locatari de pe strada Ionel Teodoreanu din cartierul Palazu…

- „Copiii locuitorilor din colonia ACH vor continua sa mearga in gradinița lor, in care au fost inscriși de la inceput. Am reușit incheierea unui contract de comodat pe spațiu și nu mai este necesara mutarea micuților in alta cladire din oraș” a anunțat primarul Cristian Gentea. Grupa de gradinița a fost…

- Vineri, 5 aprilie la ora 10.00, s-a deschis o noua sesiune a Programului vizand sisteme de alimentare cu apa, canalizare si epurare a apelor uzate. Programul are un buget de 1,5 miliarde lei și este derulat de Administrația Fondului pentru Mediu. Unitațile administrativ-teritoriale se pot inscrie pana…

- Atunci cand vine vorba de experiențele gustative autentice și captivante, puține lucruri se compara cu o vizita la o crama locala. Aici, ai ocazia sa descoperi vinuri pline de savoare și nu numai! Iata cum se desfașoara o astfel de experiența și ce poți descoperi! Vizitezi podgoriile și descoperi conceptul…

- Lucrarile la rețelele de apa și canalizare din cartierul Orizont vor fi finalizate la jumatatea acestui an. Ce spun primarul Pleșa Lucrarile la rețelele de apa și de canalizare din cartierul albaiulian Orizont vor fi finalizate inainte de termen, undeva la jumatatea acestui an, a transmis miercuri primarul…