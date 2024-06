Tesla nu va face upgrade la modelul Y anul acesta, spune Musk

Stiri pe aceeasi tema

- Fondul suveran de investitii din Norvegia, cu active de 1.700 miliarde de dolari, actionar important al Tesla, va vota impotriva ratificarii pachetului salarial de 56 de miliarde de dolari al CEO-ului producatorului american de vehicule electrice, Elon Musk, care urmeaza sa fie votat saptamana viitoare,…

- Un actionar al Tesla a intentat joi un proces in care il acuza pe CEO-ul Elon Musk de tranzactii privilegiate, cand a vandut actiuni al producatorului de masini electrice de peste 7,5 miliarde de dolari, la sfarsitul anului 2022, declarand ca antreprenorul miliardar a vandut actiunile inainte ca cifrele…

- Tesla continua planurile de a sustine dezvoltarea globala a sistemului sau de conducere autonoma cu date din China, care ar putea fi procesate in tara, parte a unei schimbari strategice a lui Elon Musk, potrivit unor persoane care cunosc acest lucru, transmite Reuters.

- ​Producatorul de vehicule electrice Tesla detinut de miliardarul Elon Musk a lansat luni o noua runda de concedieri, in departamentele de software, service si inginerie, a relatat luni Electrek, citand e-mailuri si surse care cunosc aceasta problema, transmite Reuters.

- Tesla a redus prețurile din SUA ale vehiculelor sale Model Y, Model X și Model S cu 2.000 de dolari fiecare, la cateva zile dupa ce livrarile din primul trimestru ale celui mai valoros producator auto din lume nu s-au ridicat la așteptarile pieței, scrie Reuters. Producatorul de vehicule electrice al…

- Tesla va concedia peste 10% din cei 140,473 de angajati ai companiei la nivel global, potrivit unei note interne redactata de Elon Musk, scrie Reuters, potrivit zf.ro. „Pe masura ce ne adaptam activitatea pentru urmatoarea etapa de crestere, trebuie sa ne uitam la fiecare aspect al companiei din perspectiva…

- Numarul clientilor potentiali ai Tesla din SUA a inceput sa scada, conform unui studiu Caliber, scrie Reuters. Daca in noiembrie 2021 70% dintre americani luau in considerare sa cumpere o masina Tesla, numarul a scazut la doar 31% in luna februarie a acestui an. Datele arata o scadere de 8% doar in…