- Partidul Libertatii (FPO), de extrema dreapta, este cel mai probabil castigatorul alegerilor europene de duminica din Austria, potrivit unor sondaje publicate de principalele mass-media, informeaza AFP si Reuters.

- Geert Wilders, liderul de extrema dreapta olandez, a sperat sa capete un val de sprijin pentru coaliția olandeza pe care a creat-o dupa ce a caștigat cu succes la alegerile naționale din noiembrie, noteaza Euronews.

- Sectiile de votare din Irlanda s-au deschis, vineri, pentru ca alegatorii sa participe la alegerile locale si europene, in care pentru prima data in aceasta tara exista candidati independenti si grupuri minoritare de extrema dreapta.

- Dupa alegerile de saptamana viitoare, deputatii europeni din partidele de extrema dreapta par sa fie mai numerosi decat cei din Partidul Popular European, de centru-dreapta, din care provine presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, sugereaza in prezent sondajele, potrivit POLITICO, relateaza…

- Șeful Serviciului pentru Informații Interne al Germaniei (Biroul Federal pentru Protecția Constituției - BfV) a cerut luni Berlinului mai multe resurse pentru a avea mai multa putere de monitorizare a fluxurilor financiare, pe fondul preocuparilor tot mai mari cu privire la o potențiala finanțare rusa…

- La doar doua luni pana la alegerile europarlamentare, rezultatul final pare sa fie decis. „O preluare a puterii de catre extrema dreapta este in curs de desfașurare”, avertizeaza Foreign Policy. „De data aceasta, amenințarea extremei-drepte este reala”, adauga Politico. Și, potrivit UnHerd, cu sau…

- In vreme ce partidul romanesc de extrema dreapta AUR a trecut pe primul loc in sondaje, AfD-ul german a pierdut teren in favoarea radicalilor de stanga din Alianța Sahara Wagenknecht, conform celei mai noi prognoze Europe Elect intocmita la comanda Euractiv. Partidul de extrema dreapta Alianța pentru…

- Alianta Democratica din Portugalia, de centru-dreapta, ar urma sa termine pe primul loc in alegerile parlamentare de duminica, dar nu va obtine o majoritate absoluta, aratau rezultatele comunicate duminica seara dupa ce 92% din buletinele de vot fusesera numarate. Scorul sugereaza ca urmeaza negocieri…