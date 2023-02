Secretele ceaiului de păpădie Aparent banala papadie este una din cele mai puternice plante antitoxice si depurative. Frunzele, tulpinile si radacinile sale ajuta la mobilizarea si eliminarea toxinelor din organism, intensifica tranzitul intestinal si cresc tonusul intregului organism. Papadia este utila pentru drenarea surplusului de apa din organism, pentru ca este un diuretic puternic. Ceaiul de papadie are rezultate rem Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

