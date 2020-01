Stiri pe aceeasi tema

- Președintele SUA, Donald Trump, intenționeaza sa participe la ediția din 2020 a Forumului economic de la Davos, programat pentru luna ianuarie, susține site-ului agenției Reuters, care citeaza o sursa familiara cu planul, potrivit Mediafax.Trump a fost nevoit sa-și anuleze planul de a participa…

- Presedintele american Donald Trump a marturisit miercuri ca nu-l cunoaste "prea bine" pe ambasadorul Statelor Unite pe langa Uniunea Europeana, Gordon Sondland, la cateva ore dupa ce acesta a fost audiat in Congres in cadrul procedurii de destituire lansate impotriva sefului statului, relateaza AFP…

- Presedintele american Donald Trump a inceput sambata examenul fizic anual printr-o vizita la Centrul medical militar Walter Reed, unde a fost supus unui scurt control si catorva teste de laborator, a anuntat Casa Alba, transmite Reuters. 'Anticipand un foarte ocupat 2020, Presedintele…

- Israelul nu este 'cauza tuturor suferintelor poporului palestinian', a afirmat marti Jared Kushner, consilierul presedintelui american Donald Trump, a carui politica este deschis proisraeliana, in cadrul unei conferinte la Riad, in Arabia Saudita, potrivit AFP, potrivit Agerpres.Kushner s-a…

- ”Am fost ingrijorat de apelul” telefonic, scrie Alexander Vindman in declaratia sa preliminara, pe care urmeaza sa o prezinte marti in Congres si din care The New York Times (NYT) a publicat fragmente.”Eu nu credeam ca este potrivit sa i se ceara unui Guvern strain sa ancheteze un cetatean…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat joi ca secretarul american al Energiei, Rick Perry, își va da demisia la finalul anului, scrie Mediafax, citând Reuters. Anunțul președintelui american a venit cu doar o zi înaintea termenului-limita oferit de Congres lui…

- Romania ocupa locul 51, in crestere cu o pozitie comparativ cu 2018, in topul celor mai competitive 141 de state ale lumii, in timp ce la varful clasamentului Singapore a devansat SUA, potrivit unui raport al Forumului Economic Mondial (WEF) publicat miercuri, informeaza Agerpres. Romania se afla sub…

- Presedintele republican Donald Trump a atacat-o pe presedinta democrata a Camerei Reprezentantilor Nancy Pelosi, apreciind ca ar fi vinovata de tradare, deoarece ar avea cunostinta de o declaratie a unui reprezentant democrat pe care locatarul Casei Albe o considera frauduloasa, relateaza Reuters.