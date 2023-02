In urma cu trei ani, operatorul feroviar de stat, Renfe, a anuntat planuri de modernizare a materialului rulant pentru trenurile de navetisti si trenurile de distanta medie din Asturia si Cantabria. Luna trecuta insa s-a aflat ca trenurile construite in cadrul unui contract de 258 de milioane de euro vor fi prea late pentru a trece prin unele dintre tunelurile din cele doua regiuni. Miguel Angel Revilla, presedintele regiunii Cantabria, a spus ca proiectul este o “gafa” si a cerut masuri urgente, in timp ce Adrian Barbon, presedintele regiunii vecine, Asturia, s-a declarat “nedumerit, furios si…