Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, se ferește sa comenteze cu privire la posibilile candidaturi la șefia NATO, insa, recunoaște ca discuțiile au inceput. In orice caz, va fi vorba de un politician cu foarte multa experienta politica. "Aliatii vor decide cand si pe cine vor alege. Discutiile…

Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a afirmat sambata, la Prima TV, fiind intrebat daca presedintele Klaus Iohannis ar putea fi viitorul secretar general al NATO, ca aliatii vor alege o persoana „cu foarte multa experiența politica".

Secretarul de stat Iulian Fota susține ca scandalul din jurul canalului Bastroe nu este relevant pentru relațiile bilaterale dintre Romania și Ucraina, precizand ca exista disponibilitate din partea ambelor țari pentru ca situația sa fie lamurita.

Paul Stanescu, secretarul general al PSD, a vorbit despre rotativa guvernamentala. Acesta a precizat ca, in cazul in care liberalii sau Klaus Iohannis nu vor fi de acord cu acest lucru, Romania va intra intr-o criza politica de proporții. El a mai susținut faptul ca țara noas ...

Secretarul general al PSD, Paul Stanescu, a dat asigurari, vineri la Vaslui, ca la sfarsitul lunii mai presedintele PSD, Marcel Ciolacu, va fi numit premier, afirmand ca in caz contrar in Romania vor avea loc alegeri anticipate.

Gabriela Firea a pus punct speculațiilor, miercuri, 18 ianuarie, la Romania TV. Oficialul PSD nu se retrage din politica. Mai mult, ea și-a propus o revenire in funcția de primar la PMB.

Secretarul general al PSD Paul Stanescu spune ca Romania nu mai poate avea o politica externa pasiva, ci trebuie sa promoveze mai activ și cu mai multa determinare obiectivele țarii in cadrul comunitații europene. Intr-un mesaj adresat cu ocazia Anului Nou, secretarul general al PSD spune ca 2022…

General manager of the Oradea International Airport, Razvan Horga, signed on Thursday at the Transport Ministry headquarters the EU funding contract for an almost 213 million RON project to expand the passenger terminal, the Bihor County Council said in a release.