- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a avertizat miercuri Consiliul de Securitate ca razboiul intre Israel si combatantii palestinieni din Hamas in Fasia Gaza ar "putea sa agraveze amenintarile existente la adresa pacii si securitatii internationale", potrivit

- Secretarul general al Națiunilor Unite(ONU), Antonio Guterres, a facut apel la Israel sa evite noi acțiuni care ar agrava situația umanitara deja catastrofala din Gaza, potrivit antena3.ro. Secretarul general al Națiunilor Unite, Antonio Guterres, a facut apel la Israel sa evite noi acțiuni care ar…

- Secretarul general al ONU Antonio Guterres avertizeaza ca situația din Gaza, condusa de Hamas, scade rapid, in timp ce repeta apeluri disperate pentru incetarea focului pentru a pune capat „coșmarului” varsarii de sange.„Situația din Gaza devine din ce in ce mai disperata din ora in ora. Regret ca,…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a tras un semnal de alarma duminica in legatura cu o situatie "din ce in ce mai disperata" in Fasia Gaza, deplangand faptul ca Israelul si a "intensificat operatiunile militare acolo".Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a tras un semnal de alarma…

- Secretarul general al Natiunilor Unite, Antonio Guterres, criticat vehement de Israel marti, s-a declarat "socat" miercuri de "interpretarea tendentioasa" a cuvintelor sale despre Hamas, asigurand ca nu ar fi justificat atacurile gruparii islamiste palestiniene, potrivit France Presse, scrie AGERPRES."Sunt…

- Israelul i-a refuzat viza sefului ONU pentru afaceri umanitare, Martin Griffiths, ca urmare a comentariilor facute in Consiliul de Securitate al ONU de secretarul general Antonio Guterres, a anunțat, miercuri, ambasadorul Israelului la ONU, Gilad Erdan. „Din cauza comentariilor sale, vom refuza sa eliberam…

- Israelul a intrat marti intr-o criza deschisa cu ONU, solicitand inclusiv demisia secretarului general al organizatiei, Antonio Guterres. In discursul sau rostit in Consiliul de Securitate, secretarul general al ONU a denuntat „incalcari clare” ale dreptului umanitar in Gaza si a cerut „imediat o incetare…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a condamnat atacul lansat de Hamas si a indemnat la "toate eforturile diplomatice pentru a evita o conflagratie mai ampla, a precizat purtatorul de cuvant al ONU, Stephane Dujarric, intr-o declarație oficiala data publicitații. "Secretarul general este profund…