- Romania continues the in-depth dialogue with the Republic of Moldova, in order to give Chisinau all the necessary support in the process of joining the European Union. It is mandatory to combat disinformation and manipulations that will be placed in the public space until October 20, when the presidential…

- Conform rezultatelor Exit POLL pentru alegerile europarlamentare, listele cu europarlamentarii romani incep sa se contureze. STIRIPESURSE.RO va prezinta listele preliminare a celor care vor reprezenta Romania in viitorul Parlament European.

- Ceahlaul Piatra Neamț s-a desparțit de Cristi Pustai (56 de ani), in condițiile incertitudinii care inca domnește la gruparea de sub Pietricica in legatura de abordarea viitorului sezon, și cauta un alt antrenor. Dragoș Militaru nu a putut menține Unirea Dej in eșalonul secund, dar este un tanar antrenor…

- N.D. Doua dintre cele mai cunoscute obiective turistice de pe Valea Prahovei, Castelele Peles si Pelisor -alaturi de fostele inchisori comuniste, Biserica „Sfintii Trei Ierarhi” din Iasi si Biserica episcopala „Adormirea Maicii Domnului” a Manastirii Argesului din Curtea de Arges si Pestera Movile –…

- Gafa de proporții in Bacau, unde biroul electoral local l-a trecut pe lista de candidați la primarie pe Dumitru Sechelariu, mort acum 11 ani, in locul fratelui sau, Sergiu Sechelariu. Biroul Electoral de Circumscripție Municipal Bacau a facut o gafa de proporții, dupa ce l-a trecut pe lista de candidați…